Alaba-Verlängerung: „Getan, was möglich war“

Karl-Heinz Rummenigge macht sich nicht mehr allzu große Hoffnungen darauf, dass David Alaba seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern doch noch verlängert. „Der FC Bayern hat alles in die Waagschale gelegt, was möglich war. Aber man muss dann eben akzeptieren, dass es nicht gereicht hat“, so der Vorstandsvorsitzende im ‚Sport1‘-Doppelpass.

Gleichzeitig will Rummenigge nicht ausschließen, dass eine Kehrtwende noch möglich wäre. Der Bayern-Boss betont aber, dass der 28-jährige Abwehrspieler in diesem Fall das Gespräch mit den Bayern-Verantwortlichen suchen müsste. Bislang ist es jedoch nicht dazu gekommen.

An Interessenten für den im Sommer ablösefreien Weltklasse-Verteidiger mangelt es nicht. Real Madrid, der FC Chelsea, Paris St. Germain, der FC Barcelona und Juventus Turin sollen auf einen Schnäppchen-Deal hoffen.

Mit Jérôme Boateng (32), dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, wollen die Bayern sich laut Rummenigge „in der Rückrunde, zu einem passenden Zeitpunkt hinsetzen“.