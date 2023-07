„Krieg zwischen Mbappé & PSG“ | Messi schafft „unbezahlbare Erinnerung“

Mbappé mit Pistole auf der Brust

Der Wahnsinn um Paris St. Germain und Superstar Kylian Mbappé nimmt kein Ende. Gestern Abend sickerte durch die Medien durch, dass der französische Nationalspieler aussortiert wurde und die Japan-Reise mit PSG nicht antreten wird. „Mbappé nicht in Japan“, bringt es ‚L’Équipe‘ auf den Punkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die spanische ‚as‘ titelt noch etwas bildhafter neben dem Konterfeit von Mbappé: „In den Seilen hängend“. Das ist wohl auch auf die ungewisse Zukunft und einen möglichen Transfer von Mbappé bezogen. Der Torjäger will seinen 2024 auslaufenden Vertrag nämlich erfüllen und dann ablösefrei wechseln. Für den Edelklub aus Paris keine Option. Für die Vereinsoffiziellen gilt: Verlängerung oder Verkauf.

Lese-Tipp

Saudis probieren es bei Mbappé

Die unterschiedlichen Interessen der beteiligten Parteien liefern seit Wochen eine mediale Schlammschlacht. Die ‚Bild‘ titelt deshalb wie folgt: „Transferzoff eskaliert“. Und das wohl nicht erst mit der gestrigen Ausbootung des Angreifers. Für die ‚Gazzetta dello Sport‘ ist mit der Entscheidung von PSG schon die maximale Eskalation erreicht: „Krieg zwischen Mbappé und PSG“, heißt es bei den Italienern durchaus martialisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Messi kommt und trifft

Zum Teil mussten Fans Unsummen für Tickets bezahlen, um das Debüt von Lionel Messi live verfolgen zu können. Im kontinentalen Leagues Cup traf Messis neuer Verein Inter Miami auf Cruz Azul aus Mexiko. Und wie sollte es anders sein, La Pulga avancierte zum Matchwinner. In der 94. Minute traf Messi per Freistoß zum 2:1-Sieg. Schöner hätte man es sich nicht ausmalen können. „Traumtor zum Debüt – Messi schießt Miami per Freistoß zum Sieg“, titelt ‚Der Spiegel‘.

In den USA war der Hype um Messis Ankunft und sein erstes Spiel im pinken Trikot des von David Beckham gelenkten Franchise groß. Die ‚New York Times‘ schreibt deshalb treffend: „Messi war in Miami bereits ein Hit. Dann betrat er das Feld.“ Denn der amtierende Weltmeister wurde wahrlich mit offenen Armen und Herzen in Miami empfangen. Für einen Spieler, der scheinbar schon alles erreicht hat, ein nächster Meilenstein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das stellt auch die englische ‚Daily Mail‘ heraus: „Das märchenhafte Debüt von Lionel Messi bei Inter Miami war eine weitere unbezahlbare Erinnerung in einer glorreichen Karriere.“ Es bleibt abzuwarten, welche Rekorde er noch brechen und welche Erinnerungen er schaffen wird. Beim Ballvirtuosen aus Rosario, Argentinien scheint es keine Grenzen zu geben.