Barça: Fati-Abnehmer gefunden?

Er galt als eines der größten Talente im Weltfußball, viele Fans sahen in ihm den Nachfolger von Lionel Messi beim FC Barcelona. Doch die Karriere von Ansu Fati, der immer noch die Rückennummer zehn trägt, ist seit einigen Jahren ins Stocken geraten. In der genialen Offensive um die Außenspieler Raphinha und Lamine Yamal kommt der 22-Jährige kaum noch zum Zug.

Daher könnte das Eigengewächs die Katalanen im Sommer verlassen und womöglich in der Ligue 1 anheuern. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat die AS Monaco erste Schritte unternommen, um Fati zu verpflichten. Der Klub aus dem Fürstentum mit Ex-Bundesliga-Coach Adi Hütter an der Seitenlinie hat sich erneut für die Champions League qualifiziert und ist auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive.

In Barcelona spielt der zehnfache spanische Nationalspieler, der immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde, dagegen keine Rolle mehr. In dieser Saison kommt Fati nur auf 232 Minuten in La Liga, schaffte es oftmals sogar nicht in den Kader von Hansi Flick.

Sportdirektor Deco ließ einen Abgang am Donnerstag im Interview in der Sendung ‚El Món a Rac1‘ offen: „Er ist ein Spieler, der einen Vertrag bei uns hat, und wir sind mit ihm zufrieden. Wenn er sich verbessern will, sprechen wir darüber.“ Fati ist vertraglich noch bis 2027 an die Blaugrana gebunden.