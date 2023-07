Neuer Klub für Vidal

Arturo Vidal hat in der brasilianischen ersten Liga einen neuen Klub gefunden. Athletico Paranaense verkündet die Verpflichtung des chilenischen Mittelfeldspielers. Der 36-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum Jahresende.

Erst am gestrigen Donnerstag löste Vidal sein Arbeitspapier bei Flamengo in beiderseitigem Einvernehmen auf. In seiner bewegten Karriere lief der 138-fache Nationalspieler unter anderem für Bayer Leverkusen, den FC Bayern, den FC Barcelona und Inter Mailand auf.

