Köln fällt finale Kwasniok-Entscheidung

Beim 1. FC Köln ist man einen wesentlichen Schritt in Richtung Verpflichtung eines neuen Trainers gegangen. Nach Informationen von ‚Sky‘ fand am gestrigen Sonntag ein Treffen der Chefetage statt, in dem entschieden wurde, dass Lukas Kwasniok die vakante Stelle beim Bundesliga-Aufsteiger antreten soll.

In den kommenden Tagen stehen nun die entscheidenden Verhandlungen an: Zum einen mit Kwasniok selbst, zum anderen mit dem SC Paderborn, bei dem der 43-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag steht. Rund 1,5 Millionen Euro Ablöse fordern die Ostwestfalen.

Insgesamt liegen die Kölner damit schon bei mehr als zehn Millionen Euro an Transferausgaben. Ragnar Ache (26) kostet 4,5 Millionen Euro Ablöse, für Ísak Jóhannessons (22) Ausstiegsklausel fließen sogar rund 5,5 Millionen.