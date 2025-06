Neuer Coach entscheidet über Nmecha

Die Zukunft von Lukas Nmecha beim VfL Wolfsburg bleibt weiter unklar. Der 26-Jährige hat laut ‚kicker‘ das von den Niedersachsen vorgelegte stark leistungsbezogene Angebot zur Vertragsverlängerung bisher nicht unterschrieben. Der Kontrakt des siebenmaligen Nationalspielers läuft Ende Juni aus. Grundsätzlich kann sich Nmecha einen Verbleib bei den Wölfen vorstellen, wenn der Klub sein Angebot noch einmal nachbessert.

Wolfsburg ist dem Bericht zufolge zwar bereit, dies in einem gewissen Rahmen zu tun, der stark leistungsbezogene Charakter des Arbeitspapiers soll jedoch erhalten bleiben. Immerhin verpasste der Angreifer aufgrund von verschiedenen Verletzungen in den vergangenen Saisons einen Großteil der Spiele. Nmecha sieht jedoch laut ‚kicker‘ das Ende seiner Leidenszeit gekommen: „Ich bin jetzt fit, fühle mich sehr gut.“ Aktuell befindet sich Wolfsburg in der finalen Phase der Trainersuche. Nmecha hat dem Vernehmen nach zudem mehrere Anfragen aus Deutschland und England vorliegen.