Endlich fix: Bulut verlängert auf Schalke

Zwischen dem FC Schalke 04 und Taylan Bulut ist es zu einer Übereinkunft gekommen. Wie die Königsblauen mitteilen, hat das Eigengewächs einen neuen Vertrag unterzeichnet. Das ab sofort gültige Arbeitspapier ist bis 2029 datiert. Dem Vernehmen nach mussten sich die Schalker auf eine Ausstiegsklausel einlassen, um den Deal einzutüten. Laut ‚WAZ‘ liegt diese mindestens bei acht Millionen Euro, kann je nach interessiertem Klub noch höher ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Nachricht hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angekündigt. Allerdings ließen die Knappen ihre Fans lange auf den Abschluss warten. In der laufenden Spielzeit ist dem aus Eschweiler stammenden Flügelverteidiger der Durchbruch bei den Profis gelungen. 19 Pflichtspiele hat Bulut inzwischen auf dem Konto, seit September hat er nur eine Partie in der Liga krankheitsbedingt verpasst.

„Taylans Entwicklung ist sehr beeindruckend. Mit seiner Ruhe, Dynamik und Passsicherheit hat er sich dank der guten Ausbildung in der Knappenschmiede auf Anhieb in der 2. Bundesliga durchgesetzt. Er überzeugt auf seiner Position regelmäßig mit großem Laufpensum, hoher Geschwindigkeit und gutem Zweikampfverhalten“, wird Youri Mulder, Direktor Profifußball der Gelsenkirchener, auf der Webseite des Klubs zitiert.