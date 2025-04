Erster Profivertrag: Schalke bindet Touré

Der FC Schalke 04 plant die sportliche Zukunft und hat ein Talent langfristig an den Verein gebunden. Wie der Zweitligist mitteilt, unterschreibt Tidiane Touré einen Profivertrag bis 2028. Der 20-Jährige spielt aktuell für die U23 der Königsblauen in der Regionalliga West, erzielte in dieser Saison vier Tore in 18 Einsätzen. Beim Auswärtsspiel gegen Jahn Regensburg (0:2) am 13. April feierte der Rechtsverteidiger sein Profidebüt.

Sportdirektor Youri Mulder schwärmt: „Er hat sich mit viel Fleiß und Engagement in den Spielen und im Training bei der U23 von Jakob Fimpel ins Blickfeld der Lizenzmannschaft gebracht. Seinen ersten Einsatz in Regensburg hatte er sich durch sein ehrgeiziges Auftreten verdient. Uns gefällt, dass er auf der rechten Seite flexibel einsetzbar ist, eine sehr gute Geschwindigkeit mitbringt und mehrere Positionen spielen kann. Wir wollen mit ihm gemeinsam an seiner Entwicklung arbeiten, um ihn konsequent für höhere Aufgaben vorzubereiten. Deshalb freut es uns, dass sich Tidi für den gemeinsamen Weg auf Schalke entschieden hat.“