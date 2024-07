Bayern-Talent Pisano wechselt nach Italien

Manuel Pisano läuft ab sofort südlich der Alpen auf. Der 18-jährige Mittelstürmer wechselt zu Serie A-Aufsteiger Como 1907, das gibt der FC Bayern am heutigen Dienstagnachmittag bekannt. Die Münchner wollten sich von Como eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung und idealerweise ein Matching Right einräumen lassen, falls Pisano am Comer See durchstartet. Ob dieser Plan aufgegangen ist, bleibt vorerst unklar.

2022 war der Youngster aus der Jugend von Juventus Turin auf den Bayern-Campus gewechselt und kehrt nach zwei Jahren beim deutschen Rekordmeister in seine italienische Heimat zurück. Künftig wird Pisano vom ehemaligen Weltklassespieler Cesc Fàbregas trainiert.