Wegen U21: Wanner fehlt Bayern bei der Klub-WM

Paul Wanner wird nicht mit dem FC Bayern die Klub-WM in den USA bestreiten. Stattdessen spielt der 19-Jährige ‚Sky‘ zufolge bei der U21-Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft in der Slowakei. Die beiden Wettbewerbe finden parallel statt, die Mannschaft von U21-Trainer Antonio Di Salvo startet am 12. Juni ins Turnier.

Somit wird Wanner, anders als etwa Tom Bischof (19), nicht frühzeitig nach München kommen. Der Zehner spielt in dieser Saison auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim und kämpft mit dem Team von Frank Schmidt noch in der Relegation gegen seinen Ex-Klub SV Elversberg um den Klassenerhalt in der Bundesliga.