Bochum: Letsch zeigt sich kämpferisch

Thomas Letsch will sich von der sportlich prekären Situation des VfL Bochum nicht verunsichern lassen. „Der Druck von außen interessiert mich relativ wenig. Mich interessiert nur der Druck von innen, also der den ich mir mache und den wir uns machen, um Spiele zu gewinnen“, so der VfL-Trainer gegenüber der ‚Funke‘-Gruppe.

Von einer möglichen Entlassung will Letsch nichts wissen: „Wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen, dann habe ich ein Problem.“ Seine Bochumer kommen nach neun Bundesliga-Spieltagen auf nur fünf Punkte. Doch der Coach hat Lösungsansätze: „Wir arbeiten Tag und Nacht an den Dingen, dass wir mehr Torchancen kriegen, dass wir die Chancen reinmachen und hinten noch weniger zulassen und nach Möglichkeit zu Null spielen.“