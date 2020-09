Haalands drei Worte zur BVB-Zukunft

Vorerst brauchen sich die Bosse von Borussia Dortmund nicht mit einem Transfer von Erling Haaland auseinanderzusetzen. Auf die Frage, wie lange er beim BVB bleiben werde, antwortete der Stürmer auf der Pressekonferenz der norwegischen Nationalmannschaft kurz und knapp: „Noch einige Zeit.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem Haaland in seinen ersten Monaten in Dortmund wie eine Rakete durchgestartet war, berichteten vor allem spanische Medien davon, dass sich Real Madrid zeitnah um den Norweger bemühen wolle. In der kommenden Saison wird der 20-Jährige aber sicher das schwarz-gelbe Trikot überstreifen.