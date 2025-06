BVB verkündet Drewes-Verpflichtung

Patrick Drewes (32) schließt sich Borussia Dortmund an. Beim BVB unterschreibt der Schlussmann einen Kontrakt bis 2027. Der VfL Bochum kassiert ein Jahr vor Vertragsende noch eine Ablöse zwischen 200.000 und 300.000 Euro.

Beim Bundesliga-Absteiger hatte Drewes Anfang des Jahres seinen Stammplatz an Timo Horn (32) verloren. In Dortmund nimmt Drewes jetzt den Platz als dritter Keeper hinter Gregor Kobel (27) und Alexander Meyer (34) ein.

Diant Ramaj (23) soll derweil mindestens eine weitere Saison verliehen werden, Ziel ist eine Top-5-Liga. Der im Winter vom Ajax Amsterdam verpflichtete Ramaj war zuletzt beim FC Kopenhagen untergebracht und stellte öffentlich klar, sich nicht auf die Bank setzen zu wollen.

„Wir freuen uns, dass Patrick unser Torhüter-Team in den kommenden Jahren ergänzen wird. Mit Gregor Kobel, Alex Meyer und ihm sind wir auf dieser Position hervorragend aufgestellt. Patrick hat viel Erfahrung, ist ein guter Typ und kennt das Ruhrgebiet. Er wird sich in seiner Rolle voll in den Dienst unserer Mannschaft stellen und brennt darauf, gemeinsam mit den Jungs Erfolge zu feiern“, gibt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zu Protkoll.

Drewes selbst ergänzt: „Nachdem ich vom Interesse des BVB erfahren hatte und die Gespräche mit den Verantwortlichen stattfanden, war mir klar, dass ich den Schritt nach Dortmund machen will. Ich möchte mit Leistung im täglichen Training meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und freue mich darauf, Teil eines der größten Klubs in Europa zu sein.“