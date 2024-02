Ritterschlag für Alonso

Pep Guardiola schätzt die Arbeit von Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso. „Wow. Die Arbeit, die er macht, ist fantastisch“, so der Übungsleiter von Manchester City auf der jüngsten Pressekonferenz. Die Werkself ist diese Saison noch ungeschlagen und steht mit acht Punkten Vorsprung auf den FC Bayern auf dem ersten Tabellenplatz. „Jetzt kommt der wichtigste Teil der Saison“, warnt der ehemalige Coach des deutschen Rekordmeisters, „sie können die Bundesliga nicht gewinnen, sie können sie verlieren, weil jeder denkt, es ist vorbei.“

Werden aus Vizekusen die Unbesiegbaren? Erfolgstrainer Alonso könnte mit Leverkusen im Mai zum ersten Mal in der Vereinshistorie die Meisterschale in die Luft halten. Zudem ist der Klub noch in allen Wettbewerben vertreten. Die letzte Trophäe liegt bereits 31 Jahre zurück. In der Saison 1992/93 gewann Bayer den DFB-Pokal.