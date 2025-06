Neues Talent: Tape schließt sich Leverkusen an

Kaum ein Verein dürfte in Europa einen so aufregenden Transfersommer haben wie Bayer Leverkusen. Schließlich hat mit Xabi Alonso nicht nur der Trainer, sondern mit Jeremie Frimpong, Jonathan Tah und aller Voraussicht nach Florian Wirtz zahlreiche Eckpfeiler die Werkself verlassen. Neue Spieler müssen her, der jüngste Neuzugang kommt aus Frankreich ins Rheinland.

Wie Bayer bekanntgibt, wechselt Axel Tape von Paris St. Germain nach Leverkusen. Der Innenverteidiger unterschreibt einen langfristigen Vertrag und ist direkt für den Profikader des Vizemeisters vorgesehen. Eine Ablöse wird nicht fällig, der Vertrag des 17-Jährigen in der französischen Hauptstadt lief aus. Lediglich die Ausbildungsentschädigung muss Bayer zahlen.

Sportgeschäftsführer Simon Rolfes verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Axel Tape ist ein vielseitiger Defensivspieler, ein guter Fußballer mit Tempo, Athletik und ausgeprägter Spielintelligenz. Wir sehen in Axel sehr großes Potenzial, seine ablösefreie Verpflichtung ist perspektivisch betrachtet ein wichtiger Baustein unserer zukunftsorientierten Kaderplanung.“ Bei Bayer soll Tape nun helfen, den Aderlass in der Defensive zu kompensieren.