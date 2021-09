DFB-Team: Die vier größten Gewinner unter Flick

Thilo Kehrer

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der EM war der Abwehrmann nicht einmal im Kader. Doch der Start in die neue Saison mit Paris St. Germain glückte und Flick sah genau hin. Nun spielte Kehrer in allen drei Partien durch. Einmal als Innen- und zweimal als nach innen einrückender Linksverteidiger zeigte der 24-Jährige abgeklärte Leistungen und sich selbst stark verbessert im Vergleich zu seinen vorherigen DFB-Auftritten.

Jonas Hofmann

Der 29-jährige Gladbacher stand zwar im EM-Kader, blieb aber ohne Einsatz und wirkliche Aussicht auf einen Stammplatz. Das hat sich nun geändert, denn Flick funktionierte Hofmann zum offensivorientierten Rechtsverteidiger um. Eine Problem-Position, für die sich der Bundestrainer nun eine weitere Alternative gebastelt hat. Übrigens: Flick wollte Hofmann schon zum FC Bayern holen.

Leroy Sané

Dort arbeitete Flick auch schon mit Sané zusammen und brachte ihm im Laufe des gemeinsamen Jahres bei, bei Ballverlust nachzusetzen. Erlerntes zeigte der zuvor formschwache Flügelstürmer in der Nationalmannschaft auf dem Platz, durfte in allen drei Spielen beginnen, schoss zwei Tore und gab eine Vorlage. Klarer Aufwärtstrend also beim viel kritisierten Linksfuß.

Timo Werner

Ja, Werner vergab – insbesondere auf Island (4:0) – mal wieder zahlreiche Großchancen. Ein Problem, das er dringend beheben muss. Aber: In drei Spielen traf der 25-Jährige dreimal und darf sich bewusst sein, dass Flick auf ihn als Mittelstürmer setzt. Beim FC Chelsea droht ihm angesichts der neuen Konkurrenz von Romelu Lukaku eine schwierige Zeit. Das DFB-Team sollte Werner zu seinem Wohlfühlbecken machen.