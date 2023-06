USA: Berhalter kehrt als Nationalcoach zurück

Die USA haben Gregg Berhalter erneut zum Trainer der Nationalmannschaft ernannt. Wie die United States Soccer Federatio mitteilt, soll Berhalter die Vereinigten Staaten 2026 bei der in Nordamerika stattfindenden Weltmeisterschaft betreuen. Der 49-Jährige kehrt damit nach nur einem halben Jahr auf seinen Posten zurück. Im Dezember war Berhalters Vertrag ausgelaufen.

Ende 2022 wurde eine unabhängige Untersuchung gegen Berhalter wegen eines lange zurückliegenden Übergriffs gegen dessen heutige Ehefrau eingeleitet. Diese hat den US-Coach mittlerweile entlastet. Berhalter ist froh, wieder an Bord zu sein: „Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, auf unseren Erfolgen bei der Weltmeisterschaft aufzubauen und zu dieser aufregenden Zeit für den Fußball in unserem Land beizutragen.“

Gregg Berhalter has been chosen to lead the #USMNT to the 2026 FIFA World Cup » https://t.co/ObcP1tCbvH pic.twitter.com/c85nwVS9to