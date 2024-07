BVB gescheitert: PSG will bei Schouten zuschlagen

Jerdy Schouten könnte es in der kommenden Spielzeit nach Frankreich ziehen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, interessiert sich Paris St. Germain für den 27-Jährigen. Auf den Sechser der PSV Eindhoven hatte auch Borussia Dortmund ein Auge geworfen. Ein Transfer scheiterte allerdings an der Ablöseforderung der Niederländer. Der BVB bot 22 Millionen Euro, PSV bestand dem Vernehmen nach auf 30 Millionen. Auch für Paris ist der Wechsel aktuell schwierig zu realisieren. Der Klub muss zunächst Platz im Kader schaffen. Manuel Ugarte (23) gilt als klarer Verkaufskandidat, Manchester United ist interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schouten war im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro vom FC Bologna nach Eindhoven gewechselt. In der Eredivisie konnte der defensive Mittelfeldspieler mit starken Leistungen überzeugen und sich für die Nationalmannschaft empfehlen. Bei der Europameisterschaft war Schouten Stammspieler im Team der Niederlande. Der Rechtsfuß stand in allen Partien in der Startformation und scheiterte mit Oranje erst im Halbfinale an England (1:2).