Barça - Bayern : So seht ihr die Champions League-Partie live

Mit dem FC Barcelona empfängt auch ein alter Bekannter den FC Bayern im Camp Nou. Robert Lewandowski ist im Sommer zu den Katalanen gewechselt und trifft dort ebenfalls unermüdlich. Der FC Barcelona benötigt dringend einen Sieg, um ins Achtelfinale einzuziehen. Die Münchner hingegen stehen mit zwölf Punkten bereits sicher in der nächsten Runde. Mit einem 4:0-Heimsieg gegen Athletic Bilbao schossen sich die Blaugrana jedenfalls schonmal gehörig warm.

Barça gegen Bayern live im TV und im Live-Stream

Das Duell der beiden Teams findet am Mittwoch, den 26. Oktober statt. Es wird live und exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Der Livestream zum Spiel kann sowohl im Browser als auch in der DAZN-App aufgerufen werden. Anpfiff in Manchester ist um 21 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Jan Platte. Moderatorin Laura Wontorra wird zudem von Experte Sandro Wagner unterstützt.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Barça weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen.