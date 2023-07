Hertha: Namhafte Interessenten für Dárdai

Youngster Bence Dárdai von Hertha BSC darf sich über Avancen aus der Bundesliga und der Serie A freuen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben Borussia Mönchengladbach sowie Juventus Turin und der AC Mailand die Fühler nach dem offensiven Mittelfeldspieler ausgestreckt. Dem Bericht zufolge fanden bereits Gespräche zwischen den jeweiligen Klub-Verantwortlichen und dem 17-Jährigen statt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dárdai kam in der vergangenen Saison für Herthas U19 zum Einsatz. In 21 Partien gelangen dem Rechtsfuß 17 Scorerpunkte (sechs Tore, elf Vorlagen). Zudem ist der Sohn von Profi-Cheftrainer Pál Dárdai frischgebackener U17-Europameister. Nun steht der nächste Schritt auf der Karriereleiter an.

Lese-Tipp

M’gladbach: Seoane spricht über Honorat