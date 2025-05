Zum Nulltarif: Hertha an nächstem Neuzugang dran

Hertha BSC beschäftigt sich anscheinend mit Innenverteidiger Tommy St. Jago von Willem II. Laut ‚Voetbal International‘ streckt die Alte Dame die Fühler nach dem 25-jährigen Niederländer aus, der im Sommer aufgrund seines auslaufenden Vertrags ablösefrei zu haben ist. St. Jago stand in der abgelaufenen Eredivisie-Saison in 33 von 34 Partien von Beginn an auf dem Feld, er kann sowohl im Zentrum als auch auf rechts verteidigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Drei Verstärkungen hat die Hertha für die kommende Saison schon an Bord geholt: Niklas Kolbe (28/SSV Ulm), Leon Jensen (28/KSC) sowie Sebastian Grönning (28/FC Ingolstadt). Zudem sind Fatih Kaya (25/Wehen Wiesbaden) und Jonas Sterner (23/von Kiel an Dresden verliehen) ins Blickfeld des Zweitligsten aus der Hauptstadt geraten.