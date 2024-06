Ablösefreie Verstärkung: Mainz holt Veratschnig

Der FSV Mainz 05 hat einen neuen Rechtsverteidiger verpflichtet. Wie die Rheinhessen offiziell verkünden, hat Nikolas Veratschnig einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Der Österreicher kommt ablösefrei vom Wolfsberger AC.

„Nikolas Veratschnig“, lobt Sportvorstand Christian Heidel, „ist ein äußerst dynamischer Außenbahnspieler, der mit seiner Schnelligkeit unserem Kader eine zusätzliche spannende Facette gibt. Seine Leistungen in Österreich haben ihn zu einem begehrten Spieler gemacht, wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns, dass er diese nächsten Schritte bei Mainz 05 gehen möchte.“

„Ich bin bereit dafür, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen“, betont Veratschnig, „Mainz 05 ist genau der richtige Klub dafür, hier kann ich mich unter optimalen Bedingungen in einer der Top-Ligen Europas weiter verbessern. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, insbesondere mit Trainer Bo Henriksen, waren super und haben mich immens motiviert.“

Veratschnig ist ein Wolfsberger Eigengewächs und österreichischer U21-Nationalspieler. In der abgelaufenen Saison stand der 21-Jährige in 27 Pflichtspielen auf dem Platz, war hinten rechts also größtenteils gesetzt.