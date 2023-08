Barça gibt Sturmtalent Pedrola ab

Der FC Barcelona lässt Nachwuchsstürmer Estanis Pedrola ziehen. Der 19-Jährige wird nach Italien in die Serie B verliehen. Absteiger Sampdoria Genua konnte sich über die Leihe hinaus eine drei Millionen Euro hohe Kaufoption für den Youngster sichern. Wird Pedrola festverpflichtet, winkt ihm ein Vertrag bis 2027. Barça besitzt eine Rückkaufoption über sieben Millionen und eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent.

Bis zu seinem 16. Lebensjahr spielte Pedrola noch für Barças Stadtrivalen Espanyol. 2021 schloss sich der Rechtsfuß dann den Blaugrana an. In der vergangenen Saison erzielte er für die zweite Mannschaft der Katalanen acht Treffer in 23 Ligaspielen.