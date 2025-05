Guardiola verrät Zukunftsplan

Pep Guardiola wird nach seinem Engagement bei Manchester City nicht direkt bei einem neuen Klub anheuern. Wie der Taktikfuchs gegenüber ‚ESPN‘ im Anschluss an den gestrigen 1:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers betonte, möchte er im Anschluss an seine Zeit in England eine Pause einlegen: „Ich weiß nicht, ob ich meine Karriere beenden werde, aber ich werde mir eine Auszeit gönnen.“ Gegenüber ‚Sky Sports‘ vermochte sich der Katalane aber nicht festzulegen, wann genau er diese Auszeit nehmen will: „Wenn meine Zeit hier beendet ist. In einem Jahr, in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Skyblues steht Guardiola schon seit 2016 an der Seitenlinie. In den vergangenen Jahren fuhr er mit City zahlreiche Titel ein. Zu Beginn der laufenden Spielzeit erlebte er mit dem Serienmeister seine erste richtige Krise.