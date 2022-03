Mainz will auch Augsburg-Spiel verlegen

Nach der verschobenen heutigen Partie gegen Borussia Dortmund steht auch das Mainz-Spiel in einer Woche gegen den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr) auf der Kippe. „Wir setzen uns ab Montag mit der DFL in Kontakt, um die Situation – auch im Hinblick auf das nächste Spiel – zu besprechen“, erklärt Sportvorstand Christian Heidel gegenüber der ‚Bild‘.

Bei der gestrigen Testung kam der 20. positive Corona-Fall hinzu. 14 Spieler und sechs Mitglieder den Funktionsteams befinden sich in häuslicher Isolation. Knackpunkt bei der Spielverlegung am kommenden Wochenende könnten die Torhüter sein. Frühestens am Freitag könnte sich einer der Keeper freitesten. Aus Mainzer Sicht ist es unzumutbar, dass der Torwart dann direkt am Tag darauf im Kasten steht.