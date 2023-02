Fürths Tillman vor MLS-Wechsel

Timothy Tillman wird Greuther Fürth noch in den kommenden Tagen in Richtung USA verlassen. Wie ‚Fox Sports‘ berichtet, hält sich der 24-jährige Mittelfeldspieler derzeit in Kalifornien auf und wird sich dem Bericht zufolge aller Voraussicht nach dem amtierenden Meister Los Angeles FC anschließen. In den Vereinigten Staaten hat das Transferfenster noch bis Mitte April geöffnet.

Tillmans Vertrag beim Kleeblatt läuft zum Saisonende aus. Somit bietet sich dem Zweitligisten noch ein letztes Mal die Aussicht auf eine zumindest geringe Ablösesumme. Der ältere Bruder von Glasgow-Profi Malik Tillman kam in dieser Saison in 16 Pflichtspielen für die Fürther zum Einsatz. Im Januar 2020 war der Rechtsfuß aus der Jugend des FC Bayern zu den Franken gewechselt, nach drei Jahren geht es nun weiter in die USA.

