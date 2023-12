Neuer Klub gefunden: Rapp verlässt Werder

Beim ersten Wintertransfer bedient sich der Karlsruher SC in der Bundesliga. Wie die Lokalzeitung ‚Badische Neueste Nachrichten‘ berichtet, steht die Verpflichtung von Nicolai Rapp kurz bevor. Der Rechtsfuß werde den SV Werder dauerhaft verlassen und in der Fächerstadt einen Vertrag bis 2027 erhalten.

Rapp soll in Karlsruhe die Lücke im zentralen Mittelfeld schließen, kann aber auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. In Bremen verpasste der 27-Jährige die vergangenen fünf Partien aufgrund einer Fußverletzung, kam aber auch zuvor nur sporadisch zum Zug. Lediglich zwei Bundesliga-Einsätze stehen in dieser Saison zu Buche.

Die zweite Liga kennt der Kurpfälzer hingegen aus dem Effeff. Für Werder, Darmstadt 98, Erzgebirge Aue, Greuther Fürth, den 1. FC Kaiserslautern sowie Union Berlin sammelte Rapp insgesamt 145 Spiele in Liga zwei. Zuletzt war er in der Rückrunde der vergangenen Saison als Leihspieler auf dem Betzenberg aktiv.