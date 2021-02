Netz: Bayern-Absage und Hertha-Verlängerung

Am Wochenende erzielte Luca Netz beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart seinen ersten Bundesligatreffer. Der Linksverteidiger, der zu den größten Talenten seines Jahrgangs zählt, sieht seine Zukunft bei Hertha BSC. Laut dem ‚kicker‘ verlängert sich der im Sommer auslaufende Jugendvertrag an seinem 18. Geburtstag am 15. Mai bis 2023. Darüber hinaus werde Netz das Arbeitspapier um zwei weitere Jahre ausdehnen.

Avancen des FC Bayern gehen somit ins Leere. Der 17-jährige Abwehrspieler sieht seine mittelfristige Zukunft in Berlin – unabhängig davon, dass die Münchner mit Omar Richards (23) eine Lösung für die Linksverteidiger-Position gefunden haben.

Er wolle „Stammspieler werden, vielleicht schon in dieser Saison“, sagte Netz im Anschluss an die Partie gegen den VfB. Hertha-Sportchef Arne Friedrich verdeutlichte am Sonntag im Doppelpass auf ‚Sport1‘: „Wir haben einen Plan mit ihm. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir noch lange viel Freude an Luca haben werden.“