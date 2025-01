BVB-Flirt Enciso zu Ipswich

Julio Enciso zieht, wie zuvor von FT berichtet, innerhalb der Premier League weiter. Der 21-jährige Paraguayer wechselt auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion zu Aufsteiger Ipswich Town. Eine Kaufoption für den offensiven Mittelfeldspieler, der in Brighton noch bis 2026 unter Vertrag steht, wurde offenbar nicht vereinbart. Um Enciso hatte nach FT-Informationen auch Borussia Dortmund gebuhlt, blitzte bei den Seagulls jedoch ab.

Brighton wollte den Rechtsfuß nicht außerhalb der Premier League abgeben. Bei Ipswich soll der einstige 11,6-Millionen Einkauf nach einer durchwachsenen Hinrunde mit wenig Spielzeit wieder in Schwung kommen. „Ich bin so glücklich, hier zu sein“, wird Enciso in der Mitteilung von Ipswich zitiert, „ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich bin ein echter Kämpfer und werde in jedem Spiel mein Bestes geben.“