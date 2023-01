Southampton: Orsic beim Medizincheck

Mislav Orsic schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben sich Dinamo Zagreb und der FC Southampton auf einen Transfer des kroatischen Offensivspielers geeinigt. Die Ablösesumme wird auf umgerechnet rund neun Millionen Euro taxiert.

In Zagreb steht Orsic noch bis 2026 unter Vertrag. Zur Stunde befindet sich der 30-Jährige dem Bericht zufolge beim Medizincheck in England. Bei der Weltmeisterschaft in Katar machte der Rechtsfuß mit einem wunderschönen Treffer im Spiel um Platz drei gegen Marokko (2:1) auf sich aufmerksam.

