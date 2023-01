Hoffenheim: Kommt Verstärkung aus Serbien?

Die TSG Hoffenheim scheint in Serbien auf einen potenziellen Neuzugang aufmerksam geworden zu sein. Die Redaktion von Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, dass sich Offensivspieler Samed Bazdar auf dem Radar der Sinsheimer befindet. Die Hoffenheimer wollen den 18-jährigen Serben im Winter an Bord holen. Auch der AC Florenz sei an dem Talent interessiert.

Derzeit spielt Bazdar noch bei Partizan Belgrad. In der aktuellen Saison stand der serbische U19-Nationalspieler für den derzeitigen Tabellenzweiten der Super Liga wettbewerbsübergreifend 22 Mal auf dem Platz und war an fünf Treffern direkt beteiligt (vier Tore, eine Vorlage).

