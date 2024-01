Weltmeister Durm hört auf

Erik Durm hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Der 1. FC Kaiserlautern vermeldet das sofortige Karriereende des Ex-Nationalspielers und Weltmeisters von 2014, der zuletzt mit Hüftproblemen zu kämpfen hatte und in der laufenden Saison nicht mehr richtig in Tritt gekommen ist. Der Vertrag mit dem FCK wird einvernehmlich aufgelöst.

„Seit Sommer letzten Jahres“, lässt sich Durm zitieren, „hatte ich leider immer wieder mit kleineren Verletzungen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, welche dazu geführt haben, dass ich dem FCK nicht so weiterhelfen konnte, wie ich persönlich und der Verein sich das gewünscht hätten. Diese Situation, gepaart mit der Aussicht auf weniger Spielzeiten, hat dazu geführt, dass ich mich mit den Verantwortlichen des FCK auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt habe.“