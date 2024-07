Sevilla schlägt bei Arsenal zu

Der FC Sevilla hat sich mit Albert Sambi Lokonga über einen Wechsel geeinigt. Wie Fabrizio Romano berichtet, verhandeln nur noch der FC Arsenal und die Andalusier über die letzten Details des Transfers. Der 24-Jährige soll mit einer Kaufoption nach Spanien ausgeliehen werden, die auch zu einer Kaufpflicht werden könnte.

Lokonga war in der vergangenen Saison an den englischen Aufsteiger Luton Town ausgeliehen und zeigte sich im zentralen Mittelfeld vor allem im Passspiel äußerst genau. In Südspanien könnte sich der Belgier um mehr Spielzeit bewerben, da seine Position beim FC Arsenal mit den Platzhirschen Declan Rice, Jorginho und Martin Ödegaard stark besetzt ist.