Italien nach Elfer-Krimi im Finale | Die Noten

Gegen aggressiv anlaufende Italiener hatten die Spanier zu Beginn große Schwierigkeiten, in ihren Kombinationsfluss zu finden. Nach rund zehn Minuten übernahmen die Iberer dann aber das Kommando. Immer wieder suchte das Team von Luis Enrique den bärenstarken Dani Olmo, der einige gefährliche Aktionen initiierte. Nicht ganz zufällig war es auch der Leipziger, der die erste richtig gute Chance der Partie verbuchte, aber aus zehn Metern am hervorragend reagierenden Gianluigi Donnarumma scheiterte. Wirklich zwingend waren aber Mannschaften beide nicht, sodass es mit 0:0 in die Pause ging.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem Seitenwechsel hatten zunächst weiterhin die Spanier die Oberhand, selten blieb Italien über mehrere Stationen am Ball. Der Führungstreffer durch Federico Chiesa nach fast genau einer Stunde war zu dem Zeitpunkt also durchaus schmeichelhaft. Im Anschluss folgte die bis dato beste Phase des Teams von Roberto Mancini, ehe wiederum Spanien dominanter wurde. Der Ausgleich durch Álvaro Morata war mit Blick auf den gesamten Spielverlauf verdient. Nach 90 Minuten stand es 1:1, es folgte die Verlängerung.

In dieser merkte man beiden Mannschaften die aufkommende Müdigkeit deutlich an. Spaniens Passspiel verlor an Schärfe, Italiens Vorwärtsbewegung an Schwung. Und so verliefen die zusätzlichen 30 Minuten mehr oder weniger ereignisarm. Das Elfmeterschießen musste also die Entscheidung bringen.

Dort vergab Ausgleichsschütze Morata den entscheidenden Versuch, ehe Jorginho gegen Unai Simón die Nerven behielt und Italien ins Finale hievte. Gegner der Sieger das anderen Halbfinals zwischen England und Dänemark.

Torfolge

1:0 Chiesa (60.): Nach einer Flanke der Spanier macht Donnarumma das Spiel schnell. Über Verratti landet der Ball bei Insigne, der schön auf Immobile durchsteckt. Gegen den Ex-Dortmunder kann Laporte zunächst per Grätsche klären, doch an der Sechzehner-Kante lauert Chiesa. Der Juve-Star legt sich das Leder auf den starken rechten Fuß und vollendet per Schlenzer ins lange Eck.

1:1 Morata (80.): Laporte spielt einen öffnenden Pass in die Zentrale. Dort dreht sich Morata schnell mit dem Ball am Fuß und nimmt Tempo auf. Der Doppelpass mit Olmo ist akkurat und hebelt die italienische Innenverteidigung aus. Anschließend steht Morata blank vor Donnarumma und schiebt mit links flach ein.

Die Noten für Italien

Eingewechselt

62‘ Berardi (3) für Immobile

74‘ Pessina (4) für Verratti

74‘ Toloi (3,5) für Emerson

85‘ Locatelli (3) für Barella

85‘ Belotti (3) für Insigne

107‘ Bernardeschi für Chiesa

Die Noten für Spanien

Eingewechselt

62‘ Morata (1,5) für F. Torres

70‘ Gerard (3) für Oyarzabal

70‘ Rodrigo (2,5) für Koke

85‘ Llorente (3,5) für Azpilicueta

106‘ Thiago für Busquets

109‘ P. Torres für García