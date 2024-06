Bochum holt Keeper Drewes

Der VfL Bochum holt Patrick Drewes zurück an die Castroper Straße. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt der 31-jährige Torwart vom Karlsruher SC und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Der KSC kassiert dem Vernehmen nach eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Drewes war bereits zwischen 2019 und 2021 Ersatzkeeper in Bochum. Anschließend sammelte er beim SV Sandhausen und in Karlsruhe mächtig Spielpraxis in der zweiten Liga. Neben Drewes will Bochum aber noch einen weiteren Schlussmann verpflichten, da Manuel Riemann (35) und Andreas Luthe (37) den Klub verlassen.