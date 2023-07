Wegen Füllkrug: Werder wünscht sich „frühzeitig Klarheit“

Der SV Werder Bremen und Niclas Füllkrug befinden sich nach wie vor in einem intensiven Austausch. „Wir sind in guten Gesprächen, die werden wir weiter fortführen“, sagt Clemens Fritz gegenüber dem ‚kicker‘ über eine mögliche Vertragsverlängerung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Leiter des Lizenzbereichs bei den Grün-Weißen führt aus: „Wir haben gesagt, dass wir Fülle gern behalten würden – das ist nach wie vor der Fall.“ Laut Fritz gibt es mit Blick auf einen möglichen Verkauf zwar keine Deadline, an der Weser wüsste man trotzdem gerne frühzeitig, woran man ist.

Lese-Tipp

Bleibt Mbom doch in Bremen?

„Klar wäre es für alle Beteiligten gut, frühzeitig Klarheit zu haben“, so der 42-Jährige. Ein langfristiger Verbleib bei den Bremern wird auch von dem Interesse anderer Vereine abhängen. Was Offerten anderer Klubs angeht, konstatiert Fritz: „Da müssen wir schauen, was die nächsten Wochen passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Heißt: Sowohl ein Abgang als auch eine Ausdehnung der Zusammenarbeit sind noch im Rahmen des Möglichen. Derzeit ist Füllkrug vertraglich bis 2025 an die Bremer gebunden. Interesse am 30-Jährigen bekundet unter anderem der FC Turin. Auch der FC Bayern wird immer wieder mit der Sturmkante in Verbindung gebracht.