Cioffi verlässt Udinese

Gabriele Cioffi wird seinen Vertrag bei Udinese Calcio nicht verlängern. Wie der Klub aus Norditalien mitteilt, verlässt der Übungsleiter den Verein nach Ablauf seines Kontrakts Ende Juni. Weiter heißt es, man arbeite „bereits an der Planung der nächsten Saison und dem Aufbau eines neuen Mitarbeiterstabs“.

