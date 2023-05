City-Gerüchte um Kimmich – Tausch mit Cancelo?

Beim FC Bayern hat man die klare Absicht, Joshua Kimmich trotz zuletzt durchwachsener Leistungen über den Sommer hinaus zu halten. Ein kleines Fenster könnte dennoch offen sein, denn der 28-Jährige macht keinen Hehl aus seiner bitterlichen Enttäuschung, was die verpassten Ziele in der laufenden Saison betrifft.

Größeres Interesse zeigt seit einiger Zeit der FC Barcelona. Und auch Manchester City hat die Personalie offenbar im Blick. Die englische Ausgabe von ‚90min.com‘ berichtet, dass der frischgebackene Meister Kimmich zutraut, Pep Guardiolas Stil erneut zu adaptieren und eine wesentliche Verstärkung zu sein.

Ob weitere Schritte folgen werden, bleibt vorerst offen. Ins Spiel bringt ‚90min.com‘ einen möglichen Tausch mit João Cancelo, der sich zuletzt in verbesserter Form präsentierte und durchaus in Frage kommt für einen längerfristigen Verbleib in München. Die 70 Millionen Euro teure Kaufoption werden die Bayern allerdings nicht ziehen, die ‚Sport‘ berichtete erst gestern von einem deutlichen Preisnachlass um 30 Millionen.