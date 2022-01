FC Bayern: Schneller vor Verlängerung

Torhüter Lukas Schneller bleibt beim FC Bayern. Nach Informationen der ‚Bild‘ verlängert der 20-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2024. Im internen Keeper-Ranking habe Schneller auf die Nummer drei Christian Früchtl „ordentlich Boden gut gemacht“.

Das Eigengewächs der Bayern spielte in dieser Saison viermal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. In der vergangenen Spielzeit schafft es Schneller viermal in den Spieltagskader der Profis.