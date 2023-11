Nürnberg: Uzun wird zum Profi

https://www.fcn.de/news/artikel/can-uzun-zum-geburtstag-den-ersten-profivertrag/

Can Uzun: Zum Geburtstag den ersten Profivertrag

Herzlichen Glückwunsch, Can Uzun. Unser Offens ivspieler feiert am heutigen Samstag seinen 18. Geburtstag. Endlich volljährig, endlich wählen und endlich alleine Autofahren, wenn der Führerschein bestanden ist. Aber nicht nur das: mit dem heutigen Tag tritt auch der erste Profivertrag des gebürtigen Oberpfälzers, in Kraft. Uzun, der bislang 18 Mal (Liga und Pokal) für den 1. FC Nürnberg im Lizenzspielbereich auflief und dabei acht Tore sowie drei Vorlagen vorweisen kann, hat einen langfristigen Vertrag