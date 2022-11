Preis explodiert: Füllkrug & Werder gesprächsbereit

Niclas Füllkrug muss das alles gerade wie ein Traum vorkommen. In der vergangenen Spielzeit spielte der 29-Jährige für Werder Bremen noch in der zweiten Liga, jetzt trumpft er vor den Augen der Weltöffentlichkeit bei der WM in Katar auf. Ohne seinen umjubelten Treffer zum 1:1 gegen Spanien würde es für das DFB-Team im Kampf um das Achtelfinale richtig düster aussehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Logisch, dass diese erstaunliche Entwicklung die Wechselgerüchte aus dem Boden sprießen lässt. Am gestrigen Dienstag war es gleich mal der FC Bayern, dem eine Anfrage nach dem Mittelstürmer unterstellt wurde. Einen Tag später heizt die ‚Sport Bild‘ die Spekulationen weiter an. Wie das Fachmagazin berichtet, würde Füllkrug bei einem Topangebot ins Grübeln kommen.

Schließlich habe der bald 30-Jährige nicht mehr allzu viele Gelegenheiten, noch einmal einen richtig großen Vertrag zu unterschreiben. Für seinen Arbeitgeber wäre ein hoher Transfererlös ebenfalls lukrativ. „Sollte ein unmoralisches Angebot kommen, das auch Niclas gerne annehmen möchte, müssen wir uns damit aufgrund unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten zumindest auseinandersetzen“, wird Werders Direktor Profifußball Clemens Fritz zitiert.

20-Millionen-Schmerzgrenze

Bei mindestens 20 Millionen Euro müsste dieses Angebot liegen, so die ‚Sport Bild‘. Möglich, dass eine solche Offerte aus England eintrudelt. Die Vereine der Premier League haben einerseits das nötige Kleingeld, andererseits ein Faible für einen robust-schnörkellosen Spieltypen wie Deutschlands WM-Shootingstar. Bis Sommer 2025 ist Füllkrug noch an Werder gebunden.