FC Bayern: Eberls Trainer-Favorit

Max Eberl hat offenbar schon einen Favoriten für die Trainer-Position beim FC Bayern auserkoren. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der künftige Sportvorstand des Rekordmeisters derselben Meinung wie die restlichen Bayern-Bosse und bevorzugt Xabi Alonso. Auch Sportdirektor Christoph Freund sowie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben dem Bericht zufolge den Coach von Bayer Leverkusen als Ideallösung befunden.

Eberl und Alonso sind sich keinesfalls fremd. Beide standen 2021 bereits in engen Verhandlungen. Damals wollte Eberl den Spanier als neuen Trainer für Borussia Mönchengladbach gewinnen. Am Ende verlängert der Spanier jedoch seinen Vertrag bei Real Sociedad und kam erst mit Verspätung in die Bundesliga – allerdings zu Leverkusen.