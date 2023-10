Elvedi äußert sich zu Hofmann-Vergleichen

Nico Elvedis Verbleib bei Borussia Mönchengladbach über den Sommer hinaus ist wohl alles andere als in Stein gemeißelt. Gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ lässt der 27-jährige Innenverteidiger angesprochen auf die Parallelen zu Jonas Hofmann durchblicken: „Es ist schwer zu sagen, was in Zukunft passiert. Fest steht, dass ich mich voll auf die Saison konzentrieren möchte.“

Zur Einordnung: Bayer Leverkusens Hofmann hatte 2022 seinen Kontrakt bei den Fohlen verlängert, um ein Jahr später die Rheinseite zu wechseln. Auch Elvedi unterzeichnete bei der Borussia erst vor einem Monat ein neues Arbeitspapier bis 2027, dem Vernehmen nach mit einer 10 Millionen schweren Ausstiegsklausel – wie einst Hofmann.