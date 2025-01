Bayer 04: Der Grund für den Wirtz-Denkzettel

Mittlerweile ist klar, warum Florian Wirtz beim gestrigen Jahresauftakt von Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund (3:2) überraschend zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Cheftrainer Xabi Alonso gab im Anschluss an die Partie zu verstehen, dass der Ballkünstler gemeinsam mit Teamkollege Exequiel Palacios die Busabfahrt nach Dortmund verpasst hatte. Deshalb traf das Bayer-Duo verspätet im Hotel ein.

Der Grund für die Verspätung sei eine partielle Brückensperrung gewesen. Sportdirektor Simon Rolfes hatte am gestrigen Freitagabend mit seinen Aussagen viel Raum für Spekulationen gelassen. Wirtz wurde dann in der 63. Minute für Doppel-Torschütze Patrik Schick eingewechselt, Palacios kam erst kurz vor Schluss in die Partie.