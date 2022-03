Ausverkauf der Stars: Fällt Ajax auseinander?

Ajax Amsterdam droht mal wieder der Ausverkauf – im Gegenzug dürften aber immerhin die Vereinskassen erheblich gefüllt werden. Allen voran ein Trio hat der niederländische Rekordmeister mit hohen Preisschildern versehen.

Rechtsaußen Antony (22), Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (19) und Mittelstürmer Sébastien Haller (27) will Ajax nicht für unter 35 Millionen Euro gehen lassen. Haller ist ein heißes Thema bei Inter Mailand, Borussia Dortmund hat den Ex-Frankfurter zudem als möglichen Nachfolger für Erling Haaland (21) auf der Liste.

Antony will nach eigener Aussage gerne nach England oder Spanien, weckt darüber hinaus loses Interesse beim FC Bayern. Konkreter sind die Münchner Bemühungen um Gravenberch. Mit dem Spieler ist man wohl so gut wie klar, an der Ablöse hakt es: Bayern bietet 15 Millionen plus zehn Millionen Boni, Ajax will 25 Millionen Sockelablöse.

Ten Hag nach Manchester?

Umsonst ist Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (24) zu haben, dessen Vertrag ausläuft. Neben dem deutschen Rekordmeister sind Borussia Dortmund, der AC Mailand und der FC Barcelona dran. Bei den Katalanen fällt zudem erneut der Name Nicolás Tagliafico (29). Barça war schon im Januar am Linksverteidiger dran, zumindest Tagliafico selbst schielt nun auf einen Sommerwechsel.

Und auch der Trainer befindet sich im Visier der Großen: Erik ten Hag soll erste Gespräche mit Manchester United geführt haben. Der 52-Jährige besitzt einen Vertrag bis 2023, sagte zuletzt: „Ich habe Verständnis für den Verkauf von Spielern. Aber einen solchen Aderlass kann man kaum verkraften, wenn man weiterhin in der Champions League eine wichtige Rolle spielen will.“ Laut der ‚Daily Mail‘ hat ten Hag dem Verein seinen Abschiedswunsch schon mitgeteilt.