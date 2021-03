Überraschung: Hamsik vor Unterschrift in Schweden

Einer der wohl bekanntesten Irokesenträger im Fußball steht vor einer Rückkehr nach Europa. Wie der schwedische ‚Sport Expressen‘ berichtet, gibt es bereits eine mündliche Einigung über einen dreimonatigen Vertrag zwischen Marek Hamsik und dem IFK Göteborg. Der 33-jährige Slowene war zuletzt bei Dalian Professional in China am Ball, hat laut übereinstimmenden Medienberichten seinen Vertrag dort kürzlich aber aufgelöst. In Göteborg soll er zeitnah den Medizincheck absolvieren.

Dem Bericht zufolge war ursprünglich eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Slovan Bratislava geplant. Vor Ende des dortigen Transferfensters konnte Hamsik aber keine Einigung zur Vertragsauflösung in China treffen. In Schweden endet die aktuelle Transferperiode erst am 31. März – für Hamsik eine der letzten Möglichkeiten, sich für die EURO 2020 in Form zu bringen und seinen Spielrhythmus beizubehalten.