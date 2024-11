Bundesliga: Die FT-Topelf des 10. Spieltags

Spieler des Spieltags: Omar Marmoush

Zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal schon in dieser Saison holt sich Omar Marmoush den Tagessieg bei FT. Beim 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart sammelte der Stürmer von Eintracht Frankfurt wettbewerbsübergreifend seine Scorerpunkte 23 und 24. Zudem gelang ihm der dritte Freistoßtreffer binnen einer Woche. Marmoush befindet sich in schier irrer Topform.

