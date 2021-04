Trainerwechsel bei Bayerns U23

Der FC Bayern nimmt eine Personalrochade auf der Trainerposition der U23 vor. Die Nachfolge von Holger Seitz treten mit sofortiger Wirkung Danny Schwarz und Martín Demichelis in Personalunion an. Seitz werde sich fortan wieder ganz auf seine Position als Sportlicher Leiter am Campus fokussieren.

„Nachdem im vergangen Sommer Sebastian Hoeneß kurzfristig den Verein in Richtung Hoffenheim verließ, hat sich Holger Seitz bereiterklärt, den Posten als Trainer der Amateure interimsweise zu übernehmen, bis wir einen geeigneten Nachfolger gefunden haben. Holger hatte in dieser Saison also bislang eine intensive Doppelfunktion am Campus inne. Mit Danny Schwarz und Martín Demichelis haben wir kürzlich eine Einigung erzielt, dass beide gemeinsam als Duo ab der Saison 2021/2022 Holger beerben sollen. Diese Entscheidung ziehen wir nun im Interesse aller vor“, begründet Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Entscheidung.