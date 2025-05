Leipzig-Abschied: Nächste Option für Xavi

Xavi Simons ruft einen weiteren Interessenten aus der Premier League auf den Plan. Laut ‚ESPN‘ steht der offensive Mittelfeldspieler von RB Leipzig bei Tottenham Hotspur auf der Liste. Ein Thema ist Xavi dem Vernehmen nach auch beim FC Chelsea.

Richtig heiß ist bislang aber keine dieser Spuren. Der 22-jährige Niederländer strebt in diesem Sommer einen Transfer an, sein Wunschziel ist die englische Premier League. In Leipzig hofft man auf mindestens 70 Millionen Euro Ablöse.