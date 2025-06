Dickes Transferplus: Bayern verkauft Tel

Der FC Bayern lässt Mathys Tel ziehen. Der 20-jährige Franzose bleibt bei Leihklub Tottenham Hotspur in der Premier League. Bei den Londonern unterschreibt der Flügelspieler ein langfristiges Arbeitspapier bis 2031. Dem Vernehmen nach kassiert Bayern rund 35 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro an möglichen Boni.

In Kombination mit der Leihgebühr von zehn Millionen Euro, die die Spurs für die Rückrundenleihe des Youngsters bereits auf den Tisch gelegt haben, beläuft sich die Gesamtsumme, die die Bayern kassieren, somit auf bis zu 50 Millionen Euro. 2022 hatte der deutsche Rekordmeister für Tel 20 Millionen Euro an Stade Rennes gezahlt.

Sportvorstand Max Eberl erklärt: „Mathys Tel ist als sehr junger Spieler zum FC Bayern gekommen und hat hier seine ersten Schritte in den internationalen Spitzenfußball gemeistert. Er war ein Sympathieträger unseres Teams, der immer alles für den Verein und die Mannschaft gegeben hat. Es hat sich gezeigt, dass der Schritt nach Tottenham für seine Entwicklung der richtige war. Diesen Weg bei den Spurs wird er nun weitergehen.“

Tel verlässt den FC Bayern damit unverrichteter Dinge. Lange sprach der Franzose davon, bei den Münchnern zu einer Legende werden zu wollen. Den Ansprüchen konnte der Fanliebling jedoch nur phasenweise gerecht werden. Während der Saison 2023/24 bestritt der Rechtsfuß unter Thomas Tuchel noch 41 Pflichtspiele, unter Nachfolger Vincent Kompany konnte sich Tel dann jedoch nicht mehr durchsetzen.